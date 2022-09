Nederlandse Anglicanen: Elizabeth wordt zeker gemist

De Nederlandse tak van de Church of England laat weten dat Koningin Elizabeth II “zeker erg wordt gemist”. Dat zegt dominee Ruan Crew, co├Ârdinator van de Church of England in Nederland.

“Ze was een erg stabiel figuur gedurende veel jaren, ook in ons bisdom. Haar persoonlijke geloof is ook een inspiratie voor heel veel mensen geweest, met name met haar kersttoespraken. In latere jaren heeft ze meer vrijheid genomen om deze persoonlijker te brengen. Het was bijzonder inspirerend voor christenen in onze kerk om dit te horen en te zien”, aldus Crew.

Op de website van de Church of England komt een digitaal condoleanceregister. In Nederland zullen de diverse kerken die bij de Church of England horen de deuren openen.

De Holy Trinity Church in Utrecht, waar Crew predikant is, biedt mensen vrijdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur de mogelijkheid om hun condoleances achter te laten. Zondag besteedt de kerk tijdens de dienst aandacht aan het overlijden van Elizabeth II met een gebed en door het zingen van het Britse volkslied. “Dan moeten mensen de tekst aanpassen van queen naar king”, aldus Crew.

De Church of England zegt “diepbedroefd” te zijn vanwege het overlijden van Koningin Elizabeth II. Dat schrijft Robert Innes, bisschop van de kerk in Europa, in een verklaring van de kerk op de website.

De bisschop heeft zijn medeleven aan de Britse koninklijke familie betuigd “op dit pijnlijke moment” en omschrijft de Queen als een “diep geliefd en gekoesterd staatshoofd”. “We zullen hen in onze gebeden gedenken. Het geloof van de koningin was haar kracht en gids gedurende haar leven. Dat zal ons troosten terwijl we om haar rouwen.”

De kerk omschrijft Koningin Elizabeth II verder als een “symbool van geloof, plicht en publieke dienstbaarheid”. “Daar had ze zich als jonge vrouw op toegelegd en dat was iets waar ze nooit van afweek.” Over haar zoon Charles, die nu koning is, zegt de kerk te bidden voor het nieuwe staatshoofd.