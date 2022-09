OM: sporen van schutter brute liquidatie op huls en handschoen

De politie heeft meerdere DNA-sporen van de mogelijke schutter Reinaldo M. (21) gevonden in het onderzoek naar de liquidatie van Shantienne Frans (34) in Rotterdam. Het DNA zat op een handschoen die de moordenaar droeg bij de schietpartij en op één van de kogelhulzen die naast het lichaam van het slachtoffer lag. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend op een tussentijdse zitting in de Rotterdamse rechtbank. Het onderzoek is bijna afgerond.

Het slachtoffer werd op 22 mei om 23.30 uur doodgeschoten op de Nassauhaven. Op een filmpje, dat een bewoner maakte vanaf zijn balkon, was te zien hoe de schutter van dichtbij vier kogels afvuurde. De dader vluchtte vervolgens in een gereedstaande BMW. Die wagen werd een kilometer verderop uitgebrand aangetroffen op de Feijenoordkade.

Naast die vluchtauto lag volgens het OM “een deel van de handschoenen” die de dader op het filmpje droeg, met daarin DNA van M. “Verder matcht aangetroffen DNA op één van de hulzen met dat van M.”, aldus de officier van justitie.

Verder wees de aanklager erop dat de mobiele telefoon van M. na de “brute en goed georganiseerde” liquidatie in de directe omgeving was aangestraald. Ook zou M. op bewakingscamera’s in de buurt van zijn eigen woning een zelfde soort broek met witte strepen hebben gedragen als de schutter.

De advocaat van M. wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een andere man die op de avond van de schietpartij op camerabeelden te zien zou zijn. Die zou ook zo’n broek hebben gedragen. “Een van de getuigen zegt dat een lange man geschoten zou hebben. De persoon op de beelden was groter dan M. Wie is het, want die kan als verdachte worden aangemerkt.”

Medeverdachte is de 20-jarige Cleiton A. Hij zou de moord samen met M. hebben voorbereid. Beiden werden een week na de schietpartij opgepakt. In de tussentijd had de recherche telefoongesprekken tussen A. en M. afgeluisterd. Daarin zouden ze ruzie hebben gemaakt over het gevonden bewijs. Ook zou A. op zoek zijn geweest naar een gestolen scooter. “Die telefoongesprekken komen verkeerd over. Daar heeft de politie haar eigen uitleg aan gegeven”, zei A.

Een motief voor de liquidatie is nog onduidelijk. Merwin ‘Junny’ Frans (30), broer van slachtoffer Shantienne, werd twee jaar geleden ook doodgeschoten. De daders kregen 17 en 18 jaar cel. Een andere broer zit momenteel vast op verdenking van de liquidatie van Stephano van Engel op oudejaarsavond.

De advocaten vroegen de rechtbank om voor A. en M. het jeugdstrafrecht toe te passen. Daarover nemen de rechters donderdagmiddag een besluit.