Omwonenden aanmeldcentrum Bant vinden dat gemeente genoeg doet

Bant vangt al genoeg asielzoekers op. Een aanmeldcentrum met nog eens driehonderd asielzoekers is te veel. Dat vindt het gros van de 150 aanwezigen, zo werd duidelijk op een informatiebijeenkomst in Bant over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum bij het dorp.

Een van de bezoekers noemde de uitleg van directeur Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een “lulverhaal.” Schoenmaker probeerde hem uit te leggen hoe het proces tot op heden is verlopen. Het COA heeft onlangs een boerderij aan de Oosterringweg gekocht, naast een bestaand asielzoekerscentrum, dat als tweede aanmeldcentrum – naast Ter Apel – zou kunnen dienen. “Op ons risico”, aldus Schoenmaker. “We hebben de gemeente gevraagd om mee te werken.” De gemeenteraad van Noordoostpolder neemt in oktober een besluit. Het is een “democratisch proces”, zei Schoenmaker.

Meerdere aanwezigen wezen de aanwezige staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en Schoenmaker op een afspraak uit 2016, waarin de gemeenten is toegezegd dat er niet meer dan duizend asielzoekers in Bant opgevangen zouden worden. “Daar moeten ze zich aan houden”, zei een vrouw uit Luttelgeest. “Het azc hebben wij volledig geaccepteerd. Wij vinden dat we voldoende hebben gedaan.” Een aanmeldcentrum zou haar een gevoel van onveiligheid geven. De vrouw vreest dat het dorp voor een voldongen feit staat. “De koop is getekend. Ik kan mij niet voorstellen dat het nog ongedaan gemaakt kan worden.”

Schoenmaker had wel verwacht veel zorgen te horen. “Wij doen al veel in de Noordoostpolder, heb ik vaak gehoord. Die mensen vinden het niet eerlijk.” Feit is dat er een groot probleem met asielopvang in Nederland is, zei de COA-directeur. “We doen dit niet om de inwoners van Bant te plagen.”

Van der Burg sprak na afloop van een goede avond, waar op een nette manier met elkaar is gepraat. De boodschap van het merendeel van de omwonenden is bij hem luid en duidelijk overgekomen. “Ze zeggen: duizend is genoeg.” De omwonenden willen er geen aanmeldcentrum bij, waar plek zou moeten komen voor driehonderd asielzoekers.

De staatssecretaris hoopt volgende week met het college van Noordoostpolder te overleggen over “hoe nu verder”. Over eventuele de inzet van dwangmaatregelen zoals in Tubbergen wil Van der Burg nog niets zeggen. “Eerst overleg, dan kijken we verder.”