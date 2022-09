Onderzoek of verdachte dood Gino, Donny M., passende zorg kreeg

Toezicht Sociaal Domein gaat onderzoeken in hoeverre aan Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en ombrengen van de 9-jarige Gino in Limburg in juni van dit jaar, “passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend”. Ook wordt gekeken naar hoe de betrokken partijen hebben samengewerkt, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag. Eerder werd bekend dat de verdachte een zedenverleden heeft.

Het onderzoek moet in kaart brengen wat niet goed ging in de begeleiding, zorg en ondersteuning “en daarmee leer- en verbeterpunten formuleren voor de toekomst”.

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerking van vier Rijksinspecties, namelijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er wordt samengewerkt met de lokale toezichthouder van de gemeente Sittard-Geleen. “Zij doen dit samen omdat er verschillende organisaties en professionals uit het straf-zorg-sociaal domein betrokken zijn geweest bij de verdachte vóór juni van dit jaar.”

Verwacht wordt dat het rapport volgend jaar in het voorjaar wordt gepubliceerd.

De 9-jarige Gino verdween op 1 juni tijdens het voetballen buiten in Kerkrade. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De 22-jarige M. werd vlak voor de vondst in diens woning, vlakbij de vindplaats van Gino, opgepakt.

M. werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen. Dit meldde Phil Boonen, de advocaat van een van de slachtoffers, eerder. De rechtbank legde hem toen volgens Boonen een straf op gelijk aan zijn voorarrest, iets minder dan vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij zich in een kliniek voor jongeren in Eindhoven laten behandelen.