Ook internationale treinreizigers gehinderd door staking

Ook mensen die vrijdag internationaal willen reizen zullen hinder ondervinden van de staking, zo meldt de NS donderdag. Zo zal de Thalys niet rijden tussen Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal en Brussel Zuid. Ook de Eurostar-treinen rijden niet tussen Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal en Brussel Zuid.

De IC Berlijn rijdt vrijdag niet tussen Amsterdam Centraal, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo, maar wel tussen Bad Bentheim en Berlijn Hauptbahnhof. De stoptreinen tussen Roosendaal en Antwerpen en tussen Maastricht en Luik rijden wel. Vanwege de staking rijdt de ICE beperkt.

NS-personeel in de regio’s west en noordwest is nog steeds van plan om het werk vrijdag neer te leggen, hoewel de vakbonden hebben toegezegd weer met de NS te willen praten over de arbeidsvoorwaarden. Het spoorbedrijf zei hierop dat er vrijdag helemaal geen NS-treinen zullen rijden, omdat het bedrijf geen mogelijkheid ziet om op een veilige manier een dienstregeling op te tuigen. De NS deed eerder deze week een nieuw cao-voorstel.