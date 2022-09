Overleg NS en bonden eindigt zonder resultaat, staking definitief

De vakbonden en NS zijn na cao-onderhandelingen donderdag zonder resultaat uit elkaar gegaan. Dat betekent dat de stakingen die FNV, CNV en VVMC aankondigden definitief doorgaan. Zaterdag praten de bonden en het vervoersbedrijf verder.

NS-medewerkers houden vrijdag een regionale staking in het westen en noordwesten van het land. Omdat de meeste treinen door heel Nederland rijden, legt de NS het treinverkeer uit voorzorg in heel Nederland stil. Alleen Schiphol moet ondanks de acties bereikbaar blijven.

De NS kwam na eerdere regiostakingen met een nieuw cao-bod. Daarop besloten de vakbonden weer in gesprek te gaan met het openbaarvervoersbedrijf, hoewel ze aangaven dat de NS nog extra stappen moest zetten voor een akkoord.

“Vandaag zijn vragen gesteld over die brief en de nodige opmerkingen gemaakt. Dat nam veel tijd in beslag”, zegt CNV-bestuurder Jerry Piqué over de gesprekken van donderdag. FNV-bestuurder Henri Janssen laat weten dat de verschillen tussen het voorstel van de NS en de eisen van de vakbond “nog heel erg groot zijn”.

“De staking van morgen gaat dus helaas door. Maar we hebben de afspraak gemaakt om zaterdag en zondag door te gaan met de verkenning, dus is er hoop dat de stakingen van dinsdag en donderdag kunnen worden voorkomen”, zegt Janssen.

De NS toont zich in een reactie vooral blij dat de gesprekken over een cao zijn hervat, maar betreurt de werkonderbreking. Het bedrijf stelde dinsdag een loonsverhoging van 7,5 procent in twee stappen voor. Ook zei de directie zorgen over de inflatie onder het personeel te willen aanpakken.

De bonden eisen een automatische correctie voor de stijgende prijzen in het salaris, maar volgens FNV weigert de NS dit vooralsnog. Ook willen FNV, CNV en VVMC meer toezeggingen op het gebied van de aanpak van de werkdruk en het ziekteverzuim bij de NS.