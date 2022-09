Partijen in Kamer herdenken met bewondering toewijding Elizabeth

Partijen in de Tweede Kamer roemen de toewijding van de overleden Britse koningin Elizabeth. “Wat een droevige dag. Een standvastige en wijze koningin. Een heel leven in dienst van haar land”, twitterde PvdA-leider Attje Kuiken.

“Een lang leven volledig gewijd aan haar land en het gemenebest, en zo het tijdloze gezicht van het Verenigd Koninkrijk”, aldus fractieleider Jan Paternotte van D66.

Kees van der Staaij (SGP) laat weten “ontroerd” te zijn door het overlijden van de monarch. “Diepe bewondering voor haar toewijding en trouw al de jaren door. Haar indrukwekkende en inhoudsvolle kersttoespraken zal ik zeker missen.”

“Premiers bleven maar passeren, de Koningin die stond er jaar na jaar na jaar. Alles veranderde, behalve de Koningin. Nu is aan dat tijdperk een einde gekomen”, twitterde Laurens Dassen (Volt).

Caroline van der Plas (BBB) noemde de vorstin “een prachtige en sterke vrouw, die in goede, maar zeker ook in donkere perioden de monarchie en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar heeft gehouden. Een warme persoonlijkheid met veel humor en veel oog voor zwakkeren in de samenleving.”