Politie vindt 50 kilo drugs in auto en woning Rotterdam

De politie heeft dinsdag aan de Socratesstraat in Rotterdam ruim 50 kilo aan verdovende middelen in beslag genomen. Daarbij is een 22-jarige man uit Berkel en Rodenrijs aangehouden, meldt de politie donderdag. Het is niet bekend om wat voor soort middelen het gaat.

Agenten troffen bij een voertuigcontrole eerst zo’n 30 kilo drugs aan in een verborgen ruimte in de auto. Daarnaast werd een woning doorzocht waar de verdachte vlak voor de controle uitkwam. De woning bleek een versnijdingspand te zijn waar nog 20 kilo drugs werd gevonden. Een versnijdingspand is een locatie waar harddrugs worden gemengd met versnijdingsmiddelen zoals paracetamol. Door de drugs op deze manier te verdunnen wordt de volume groter en de opbrengst hoger.