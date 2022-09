Rover roept bonden en NS op tot zaken te komen over cao

Reizigersorganisatie Rover roept de NS en de vakbonden op om tot zaken te komen over een nieuwe cao. Directeur Freek Bos zegt dat Rover van reizigers steeds vaker krijgt te horen dat ze niet blij zijn met de massale uitval van treinen door de stakingen.

“Aan de andere kant horen we ook mensen die zeggen dat staken een belangrijk recht is en beseffen reizigers dat het belangrijk is dat er voor de langere termijn een goed akkoord komt tussen de NS en de bonden”, aldus Bos.

De NS kampte de afgelopen weken al met regionale stakingen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Vrijdag dreigen er helemaal geen treinen te rijden als gevolg van het conflict, hoewel de vakbonden hebben toegezegd weer met de NS te willen praten over de arbeidsvoorwaarden. Ook op 30 augustus was er vrijwel geen treinverkeer.

Vanwege de staking vrijdag adviseert Rover reizigers naar alternatieven te zoeken om ergens te komen, of gewoon thuis te gaan werken.