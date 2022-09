Vakbonden en NS hervatten overleg over trein-cao

De vakbonden VVMC, FNV en CNV gaan donderdagochtend om tafel met de NS om verder te onderhandelen over een nieuwe cao voor treinpersoneel, melden CNV en de NS desgevraagd. Woensdag werd bekend dat de bonden ingaan op een uitnodiging van de NS om de gesprekken te hervatten.

De NS kampte de afgelopen weken al met regionale stakingen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Vrijdag dreigen er helemaal geen treinen te rijden als gevolg van het conflict.

Dinsdag kwam de NS met een nieuw bod, waarbij personeel er per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent bij krijgt. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen. Maar de bonden willen meer toezeggingen op het gebied van de aanpak van de werkdruk en het ziekteverzuim binnen NS. “We willen horen dat het ze menens is”, aldus CNV-bestuurder Jerry Piqué donderdagochtend.

Of er donderdag sprake zal zijn van witte rook weet Piqué niet. “Ik hoop het wel. Dat zou rust geven in de organisatie. En ook voor reizigers hoop ik dat we er snel uitkomen.”