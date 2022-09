Van der Burg gaat niet naar Europees parlement om asielcrisis

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat geen verantwoording afleggen in het Europees Parlement over het Nederlandse asielbeleid. Dat zei hij in het Kamerdebat over de asielcrisis.

Het Europees Parlement wil dat Van der Burg opheldering komt geven over de mensonterende situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel en de nareisbeperking waartoe het kabinet eind augustus heeft besloten. “Dat ga ik dus niet doen”, zei de staatssecretaris. “Ik leg aan u (de Tweede Kamer, red) verantwoording af, niet aan het Europees Parlement. Daar hebben ze commissarissen voor.”

De bewindsman uitte in de Kamer kritiek op veel landen in Europa die “een flink stuk achterblijven” op het nakomen van de afspraken over de opvang van asielzoekers. Die landen spreekt hij daarop aan tijdens vergaderingen in Europa, zei Van der Burg. Nederland heeft “zeer loyaal” de Turkije-deal uitgevoerd. Daarin is afgesproken dat alle Europese landen vluchtelingen vanuit Griekse opvangkampen overnemen.

Dat betekent dat Nederland elk jaar ruim 1000 asielzoekers opneemt, die in kampen in Turkije verblijven. “We zijn de nummer twee in absolute zin als het gaat om de uitvoering van de Turkije-deal en in relatieve zin staan we op nummer een.” Het kabinet heeft nu besloten tot eind 2023 de Turkije-deal in de ijskast te zetten.

Ook andere afspraken die in Europees verband zijn gemaakt, worden door buurlanden – uitgezonderd Duitsland en BelgiĆ« – volgens van der Burg niet nagekomen. “We kunnen niet de problemen van heel Europa opvangen, zeg ik tegen die landen”, aldus Van der Burg. “De rest van Europa moet ook gaan leveren.”