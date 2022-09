Van der Burg houdt vast aan 75.000 opvangplekken voor Oekraïners

De 25 veiligheidsregio’s moeten snel toe naar het realiseren van in totaal 75.000 opvangplekken voor Oekraïners die zijn gevlucht voor het Russische geweld. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt tijdens een asieldebat in de Tweede Kamer dat hij vasthoudt aan de afspraken die eerder zijn gemaakt met de regio’s. Als dit niet gebeurt, zal er binnen nu en een maand een tekort zijn aan opvangcapaciteit, denkt de bewindsman.

Eerder dit jaar had Van der Burg met de regio’s afgesproken dat ze 50.000 opvangplekken moeten regelen. Maar omdat het aantal Oekraïners dat opvang nodig had, langzaam toenam, werd het streefgetal verhoogd.

Inmiddels zijn er per donderdag 62.691 bedden beschikbaar, waarvan er 60.569 in gebruik zijn. Dat is nog maar een verschil van 2000 bedden, aldus Van der Burg. Hij gaat de veiligheidsregio’s daar maandag over spreken.

In Nederland zijn nu 77.030 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd bij gemeenten. Zeker 15.000 van hen maken dus geen gebruik van opvang door de overheid, maar vinden elders onderdak.

Oekraïners hoeven geen asielaanvraag in te dienen. Voor hen is rechtstreeks opvang geregeld.