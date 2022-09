Varkensvleesketen is zo goed als klaar voor milieulabel

Het is een heikel en zeer actueel onderwerp: de milieu-impact van vlees. Door onder andere een betere gezondheid van de varkens, lagere uitval en hogere voerefficiëntie verbeterde de Nederlandse varkenssector afgelopen decennia de milieu-impact van varkensvlees. Verlaging van de CO2-voetafdruk met nog eens 30 procent is mogelijk, berekende ABN Amro in het rapport ‘Het varken als het ultieme kringloopdier‘, dat eerder dit jaar verscheen.

Grote impact van ‘duurzamer’ varkensvlees

De maatregelen in de varkensveehouderij zijn van groot belang voor het duurzamer maken van de vleesproduktie in Nederland aangezien varkensvlees de meest populaire en verkochte vleessoort in Nederland is. En dat is niet voor niets want varkensvlees bevat van nature eiwit, vet maar geen koolhydraten. Daarnaast zit het boordevol vitamine B1, B6 en B12 en zink. Het is ook nog eens heel makkelijk te bereiden en zeer veelzijdig omdat het op allerlei manieren gemarineerd kan worden.

Eigenschappen van varkensvlees

Varkensvlees bevat diverse essentiële voedingsstoffen, zoals ijzer, fosfor, seleen en zink. Het is een bron van vitamine B1, B2, B6 en B12 en varkenslever is rijk aan vitamine A. Varkensvlees bevat minder verzadigde vetten dan bijvoorbeeld rundvlees en is daarnaast rijk aan eiwitten. Varkensvlees dat bij een betrouwbare slager vandaan komt en van hoogwaardige kwaliteit is, zal een goede vlees-vet verhouding hebben. De manier waarop varkens opgroeien, speelt een grote rol in de uiteindelijke smaak dat het vlees krijgt. Met name de voeding is van belang. Wanneer de varkens vrij in de buitenlucht leven en verse kruiden, grassen en andere groeten voorgeschoteld krijgen, zal het vlees een fijne structuur hebben en de smaak uniek zijn.

Varkensvlees bereiden: mag varkensvlees roze zijn?

Varkensvlees kun je bakken, koken, grillen, roerbakken of in de oven bereiden. Het belangrijkste is dat je varkensvlees goed verhit om alle bacteriën te doden. Varkensvlees kun je niet rauw eten. Alleen varkensvlees uit één stuk, zoals varkenshaas, mag in de binnenkant nog ietwat rosé zijn. De veiligste keuze blijft om het vlees goed te doorbakken tot het helemaal gaar is, al verlies je daarmee wel een stukje malsheid.

Ga je varkensvlees bestellen? Let dan op de houdbaarheidsdatum. Rauw varkensvlees bederft namelijk snel: open of onverpakt vlees kun je maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren. Wanneer je rauw varkensvlees zelf goed verpakt en in de diepvries bewaard kan dit ongeveer 4 maanden mee.

Let er wel op dat rauw gemalen vlees, zoals gehakt, hamburgers en slavinken, maximaal 1 dag in de koelkast bewaard kunnen worden. Deze kunnen 2 tot 3 maanden in de diepvries goed blijven.

