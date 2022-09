Vogelgriep in Overijssels dorp De Krim, 26.000 kippen gedood

Op een pluimveebedrijf voor vleeskuikens in het Overijsselse dorp De Krim (gemeente Hardenberg) is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 26.000 kippen worden gedood. Dat moet verspreiding van het virus voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw.

In een straal van 3 kilometer rond het getroffen bedrijf liggen tien andere bedrijven met pluimvee. Die worden gecontroleerd. In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf mogen voorlopig geen levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Jagen op eenden is er voorlopig ook verboden. Een ophokplicht komt er niet.