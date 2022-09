De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten. Bij het drama op een buurtfeest kwamen zes volwassenen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de beslissing.