VVD-commissie ziet geen onregelmatigheden kandidatuur Hoes

De integriteitscommissie van de VVD heeft “geen aanwijzingen” gevonden die wijzen op belangenverstrengeling van waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes. De commissie is daarnaast niet op “enige onregelmatigheid” gestuit rond de aanstelling van Hoes. Wel zijn er “onvoldoende” afspraken gemaakt om te waarborgen dat de schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen.

De Permanente Commissie Integriteit van de liberale partij stelde recent onderzoek in naar de kandidatuur van Hoes voor het partijvoorzitterschap. De commissie deed dit naar aanleiding van een melding over de voordracht van Hoes. Verder waren er zorgen over een combinatie van belangen, omdat de VVD-prominent voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Hoes is voorgedragen als partijvoorzitter door het hoofdbestuur van de VVD. Voor het vertrek van oud-voorzitter Christianne van der Wal, die minister werd, was Hoes vicevoorzitter. Nu neemt hij het voorzitterschap waar, en is kandidaat om volwaardig voorzitter te worden. Hierover stemmen VVD-leden later dit jaar.

De commissie keek onder meer naar de functioneringsgesprekken met Tweede Kamerleden, waar Hoes ook bij aanwezig is als interim-voorzitter. Het gaat ook om VVD’ers die in de Kamer het woord voeren over de huizenmarkt. Maar deze gesprekken gaan niet over de politiek, concludeert de commissie. Toch is het aan te raden dat Hoes als voorzitter “niet deelneemt aan functioneringsgesprekken van portefeuillehouders die de NVM-belangen kunnen raken”, om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.