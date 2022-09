Weer iets minder woonruimte voor studenten

Het tekort aan studentenwoonruimtes is gestegen naar bijna 27.000. Dat is iets meer dan vorig jaar, blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022 van Kences, een kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Dat denkt echter dat het tekort zal oplopen naar 44.800 in het leerjaar 2029/2030 in de twintig voornaamste studentensteden. De stijging van het tekort wordt volgens Kences voor 95 procent verklaard door de toename van internationale studenten, die hier veelal niets hebben om op terug te vallen.

Studenten zijn gemiddeld bijna de helft (47 procent) van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten, becijferde het centrum. Die kosten zijn in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam hoger dan gemiddeld. In Enschede, Nijmegen en Wageningen valt het althans in verhouding mee.

Een kwart van de studenten woont in een studio en dat is meer dan vroeger. Kences vindt dat niet zo’n beste ontwikkeling. “Opvallend is dat wonen op kamers, waar studenten voorzieningen als de keuken en woonkamer delen, goed is voor het welzijn van Nederlandse studenten. Studeren is een cruciale fase in het leven en het wonen op kamers draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten”, zegt Kences-directeur Jolan de Bie op basis van eigen onderzoek.

Daarbij zijn kamers minder aantrekkelijk voor andere groepen dan studenten, waardoor ze – indien voorradig – eerder aan die studenten toevallen. Studio’s zijn echter winstgevender voor de aanbieders. “De overheid betaalt via de huurtoeslag gemiddeld 333 euro per maand aan alle partijen die in studio‚Äôs investeren. Partijen die in nieuwe kamers investeren krijgen helemaal niks. En dit klopt niet”, aldus De Bie.