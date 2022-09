WWF: Nederlandse import grondstoffen draagt bij aan ontbossing

Nederland heeft jaarlijks zo’n 17,3 miljoen hectare land nodig om te voldoen aan de vraag naar grondstoffen zoals soja en hout. Dat is een gebied vier keer zo groot als Nederland. De grondstoffen worden vooral geïmporteerd uit tropische landen en dragen bij aan de ontbossing en vernietiging van de natuur daar, schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport. Nederland moet zich daarom harder maken voor strengere Europese regelgeving om wereldwijde ontbossing voor winning van grondstoffen tegen te gaan, aldus de natuurorganisatie.

In een eerder rapport concludeerde WWF dat Nederland gemiddeld per hoofd van de bevolking meer importeert dan andere landen in de Europese Unie. Het grootste gedeelte daarvan wordt verwerkt tot producten voor de export. De acht meest geïmporteerde grondstoffen en producten zijn hout, soja, vlees en leer, maïs, palmolie, cacao, kokos en koffie.

Het rapport meldt dat bijna de helft van het land dat nodig is om te voldoen aan de vraag naar grondstoffen (7,5 miljoen hectare) in landen ligt met een groot of zeer groot risico op ontbossing. Zo staat de natuur in het Braziliaanse Cerrado-gebied onder druk door de grote vraag naar soja. De helft van dit savannegebied is verloren gegaan, met name door de aanleg van sojaplantages. Tussen 2017 en 2021 importeerde Nederland ruim acht miljoen ton aan soja per jaar, waarvan het grootste gedeelte afkomstig was uit dat natuurgebied.

Daarnaast importeerde Nederland bijna een kwart van alle cacao die wereldwijd geproduceerd wordt. Cacao is in landen als Kameroen een van de grootste veroorzakers van natuurverlies, aldus WWF. Het land heeft een van de rijkste natuurgebieden van Afrika en vormt het leefgebied van veel bedreigde diersoorten, zoals de bosolifant en de westelijke laaglandgorilla. Door ontbossing voor landbouwgrond verdwijnt hun leefgebied steeds meer. Daardoor is volgens het rapport de kans groot dat Nederland cacao invoert waarvoor natuur is vernietigd.

WWF roept Nederland onder andere op om de afkomst van goederen en producten traceerbaar te maken, zodat duidelijk wordt of ze uit gebieden komen die vrij zijn van ontbossing. Ook roept de organisatie Nederland op om op 13 september strengere Europese regelgeving tegen ontbossing en vernietiging van andere natuur te steunen. Op die dag wordt er in Brussel gestemd over een wetsvoorstel dat invoer van producten uit ontboste gebieden op de Europese markt verbiedt.