Ziekenhuis Maastricht plat door storing, poliklinieken dicht

Honderden patiënten kunnen donderdag niet behandeld worden in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) omdat een digitale systeemstoring het ziekenhuis heeft platgelegd. Alle poliklinieken zijn gesloten, alleen oncologie en dialyse gaan nog door, zei een woordvoerder. Geplande opnames van patiënten kunnen wel doorgaan.

Het ziekenhuis is telefonisch en digitaal niet bereikbaar. Ook de systemen met patiëntgegevens liggen plat, waardoor consulten en behandelingen nagenoeg onmogelijk zijn. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon de woordvoerder niet zeggen. Een crisisbeheerteam probeert erachter te komen wat er aan de hand is. De woordvoerder weet niet of het ziekenhuis gehackt is.

Mensen die vergeefs naar het ziekenhuis komen, worden opgevangen en naar huis gestuurd. “Als patiënten denken dat de afspraak op een poli moet doorgaan, kunnen ze wel worden gezien door hun behandelaar”, aldus de woordvoerder. Zodra de storing voorbij is worden nieuwe afspraken ingepland.