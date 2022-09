Chinese consument verkiest maaltijdbox boven afhalen

Consumenten in China kiezen steeds vaker voor kant-en-klare maaltijdboxen in plaats van afhaalmaaltijden. Bijna tweederde van de online shoppers in China heeft zich bij deze trend aangesloten, zo blijkt uit een enquête van Alibaba Group en CBN Data.

Consumenten krijgen de maaltijdpakketten gekoeld geleverd en kunnen de maaltijden opwarmen wanneer ze dat zelf willen. De maaltijdboxen vormen een kwalitatief alternatief voor eten dat wordt bezorgd of zelf wordt bereid. “Kant-en-klare maaltijdkits zijn kwaliteitsmaaltijden voor thuis zonder aan smaak in te boeten”, aldus Zhang Qian van Freshippo, de hightech supermarkt van Alibaba.

Kant-en-klaar

Tot voor kort namen restaurants het leeuwendeel van de voorverpakte voedselbestellingen voor hun rekening. Voedingsbedrijven in China verkopen hun voorgewassen, gesneden en gekruide producten regelmatig aan restaurantketens. De toekomst ligt echter in de verkoop rechtstreeks aan de consument: vorig jaar namen shoppers al bijna een derde van de kant-en-klare maaltijdpakketten voor hun rekening, tegen 20% in 2019, volgens iiMedia Research.

Bedrijven staan te popelen om op de kar te springen. Meer dan de helft van de bijna 100.000 Chinese bedrijven die actief zijn in de sector hebben hun verkoop de afgelopen vijf jaar zien exploderen, zo bleek uit hetzelfde rapport. De verwachting is dat de markt voor maaltijdboxen in China in 2026 ruim 8 miljard renminbi waard is, tegen 4,2 miljard dit jaar en 0,65 miljard in 2015.

Snel eten

Voor levensgenieters die weinig tijd hebben, omzeilen kant-en-klaarmaaltijden de lange voorbereiding en stapels borden die nodig zijn om lekkere en gezonde gerechten te bereiden. Bovendien zijn ze goedkoper dan uit eten gaan.

De ‘kant-en-klare’ kits scheiden de componenten van elk gerecht – van sauzen en garnituren tot vlees en rijst – zodat ze apart kunnen worden opgewarmd in een magnetron of air-fryer en voor het serveren in elkaar kunnen worden gezet. Maaltijdpakketten die koud kunnen worden opgediend, worden beschouwd als ‘klaar om te eten’, terwijl kant-en-klare pakketten met rauw vlees tot de categorie ‘klaar om te koken’ behoren.