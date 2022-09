Erehaag als eerbetoon aan slachtoffers ongeluk Oud Gastel

De inwoners van het Noord-Brabantse Bosschenhoofd vormen vrijdagmiddag op verzoek van de familie een erehaag voor drie slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in het nabijgelegen Oud Gastel. Bij het ongeval kwamen vorige week een moeder (39), haar zoon (8) en dochter (10) om het leven. Een andere inzittende, een vrouw van 42, overleed eveneens. Haar 9-jarige dochter raakte gewond.

Vrijdag is een besloten afscheidsbijeenkomst voor drie slachtoffers. Daarna, om 15.30 uur, worden zij begeleid naar het crematorium. Op de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd zal de erehaag worden gevormd. Mensen wordt gevraagd om één losse bloem mee te nemen. De inwoners die een erehaag hebben gevormd kunnen daarna terecht in de kerk van Bosschenhoofd.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 27-jarige man uit Roosendaal die was betrokken bij het zeer ernstige verkeersongeval van roekeloos rijden. De rechter-commissaris heeft dinsdag bepaald dat de man de komende twee weken blijft vastzitten.