Kamp: ik wist niet dat gaswinning in 2013 omlaag kon

Oud-minister Henk Kamp zegt in zijn verhoor door de parlementaire enquĂȘtecommissie dat hij niet wist dat de gaswinning in 2013 omlaag kon. Gashandelaar GasTerra had becijferd dat de leveringszekerheid niet in gevaar zou komen als de winning met bijna 20 miljard kubieke meter zou worden verlaagd naar 27 miljard kuub. Ook het ministerie van Kamp, Economische Zaken, wist hiervan, bleek uit eerdere verhoren. Maar Kamp zegt dat hij daar zelf geen weet van had.

Het langverwachte verhoor van Kamp richt zich, net als eerdere verhoren de afgelopen weken, vooral op de tijd na de beving in Huizinge, in 2012. In dat jaar werd nog 48 miljard kubieke meter gas gewonnen. Kamp dacht dat die hoeveelheid ook nodig was om te voorkomen dat de leveringszekerheid in het geding kwam. In 2013 besloot Kamp om ongeveer net zoveel gas te winnen, en uiteindelijk liep de winning zelfs op naar bijna 54 miljard kuub.

Kamp verdedigt zijn besluit van toen om de gaswinning niet te verlagen, ondanks het pleidooi van de toezichthouder om dit vooral wel te doen. Er was geen consensus over het effect van productievermindering, benadrukt Kamp. “Ik wist vooral heel veel dingen niet, niet zeker of onvoldoende. Daarom vond ik dat die onderzoeken gedaan moesten worden.”