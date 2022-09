NS: rustig op stations, reizigers goed op de hoogte van stakingen

Het is vrijdagochtend heel rustig op de stations in Nederland. Het lijkt erop dat mensen goed hebben meegekregen dat er gestaakt wordt, zegt een woordvoerder van de NS vrijdagochtend vroeg. “Er zijn maar enkele reizigers te vinden.”

Reizigers in heel Nederland hebben te maken met een staking onder personeel van de Nederlandse Spoorwegen. Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De NS besloot daarop in heel het land geen treinen te laten rijden, om chaos op perrons te voorkomen.

Op Utrecht Centraal en Schiphol zijn er wel wat reizigers, zegt de NS-woordvoerder. Tussen Schiphol en Utrecht Centraal rijden, via Amsterdam-Zuid, in beide richtingen wel treinen, om de luchthaven bereikbaar te houden. “Als toeristen aankomen en niets weten van de stakingen, kunnen ze in ieder geval naar Amsterdam-Zuid of Utrecht Centraal”, aldus de woordvoerder.