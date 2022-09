Schouten en Jetten in gesprek met energieleveranciers

Ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Rob Jetten (Energie) gaan vrijdag in gesprek met energieleveranciers om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van elektriciteit en gas omdat ze hun rekening niet kunnen betalen. Wat betreft Jetten liggen alle opties op tafel.

Schouten zegt dat het kabinet er alles aan wil doen om te voorkomen dat mensen worden afgesloten. “Die mensen moeten gewoon niet in de kou gezet worden.” Jetten zegt al de hele zomer hierover in gesprek te zijn met de energiemaatschappijen en dat het kabinet bereid is bij te springen als zij niet zelfstandig kunnen voorkomen dat mensen worden afgesloten. Eventuele maatregelen hoeven volgens de energieminister niet te wachten tot Prinsjesdag.

De ministers denken aan maatregelen die zo gericht mogelijk de mensen helpen die het harst worden geraakt door de huidige hoge energieprijzen. Schouten wil daarbij ook in het bijzonder letten op de groep mensen die nu al in de schulden zit.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vervangt Jetten in Brussel om met energieministers uit andere EU-landen te praten over eventuele Europese maatregelen. De energieminister hoopt dat energiebesparing voor lidstaten verplicht wordt. “Dat is de snelste manier om de druk op energieprijzen te verlichten.”

Het kabinet staat ook positief tegenover een maximumprijs van gas dat via pijpleidingen uit Rusland komt. Jetten uit zich terughoudend over het idee van een algemene maximumprijs, al zegt hij serieus te willen kijken naar elk idee waar de Europese Commissie mee komt. Zijn vrees is dat de belastingbetaler indirect toch zal moeten opdraaien voor de rekening hiervan.