Streekvervoer Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel staakt

Medewerkers van het streekvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel leggen vrijdag voorlopig als laatste het werk neer. De afgelopen dagen staakten hun collega’s in de andere provincies voor een betere cao.

Vervoerder Arriva waarschuwt reizigers in Friesland en Groningen rekening te houden met verstoringen en uitval van bussen. De verwachting is dat de regionale trein wel de normale dienstregeling rijdt. In Overijssel wordt door Arriva niet veel hinder voor de bussen en treinen verwacht.

De regionale stakingen gaan vooraf aan een landelijke staking die vakbond FNV voor 16 september heeft gepland. De bedoeling is dat op die dag nergens streekbussen en regionale treinen rijden.