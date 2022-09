Van der Burg: vanaf nu hoeft niemand buiten te slapen in Ter Apel

Met ingang van vrijdagavond hoeft niemand meer buiten te slapen bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Iedereen die dat wil, kan opgevangen worden in Ter Apel of op een andere opvanglocatie, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tegen het ANP. De volgens hem meer dan honderd mensen die vrijdagavond nog op het voorterrein staan, worden nu overgebracht naar verschillende locaties. De bewindsman weet niet hoeveel mensen er zelf voor kiezen om buiten te blijven.

Van der Burg heeft vrijdagavond opnieuw een bezoek gebracht aan Ter Apel. Hij heeft er gesproken met enkele asielzoekers die zich op het voorterrein bevonden. Ook heeft hij overlegd met enkele burgemeesters, de politie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de extra opvang, de veiligheidsomstandigheden en het vervoer.

De afgelopen nacht brachten nog ongeveer driehonderd mensen de nacht door buiten de hekken van het aanmeldcentrum. De nachten ervoor ging het ook al om tientallen mensen, terwijl er de afgelopen week veel opvangplekken zijn bijgekomen. Onder de buitenslapers zijn mensen voor wie echt geen plek was in de noodopvang, maar er zijn ook mensen die niet weg willen omdat ze bang zijn dat ze dan nog langer moeten wachten op de registratie van hun asielprocedure.

Vanaf zaterdag gaat in het Groningse Zoutkamp op een terrein van Defensie een noodopvanglocatie open voor asielzoekers die niet terechtkunnen in Ter Apel. Daar kunnen honderden mensen terecht. Van daaruit worden zij op een gegeven moment overgebracht naar Ter Apel om zich aan te melden voor een asielprocedure.

Nieuwe asielzoekers in Ter Apel krijgen binnenkort een nummer voordat ze naar een noodopvanglocatie worden overgebracht. Met dat nummer kunnen ze later terecht in Ter Apel. Als ze zich daar dan hebben aangemeld, keren ze niet meer terug naar bijvoorbeeld Zoutkamp, maar worden ze naar een opvanglocatie elders gebracht. Dit systeem lijkt simpel, maar kon volgens Van der Burg niet eerder worden ingevoerd vanwege het risico op fraude. De nummertjes mogen niet makkelijk worden nagemaakt. De nummertjes worden volgende week ingevoerd, zegt hij.