Ambassadeur: Elizabeth was hoeksteen Brits-Nederlandse relatie

De donderdag overleden koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk was “de hoeksteen van de Brits-Nederlandse relatie”, zegt de Britse ambassadeur in Nederland Joanna Roper in een videoboodschap. Ook meldt ze “geraakt” te zijn door het Nederlandse eerbetoon aan Elizabeth.

Ze prees de woorden van het Nederlandse koningshuis, premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra naar aanleiding van het overlijden van de Britse koningin. Roper zelf herhaalde de woorden van de Britse premier Liz Truss, die Elizabeth “de rots waarop het moderne Groot-BrittanniĆ« gebouwd is” noemde.