COA: niemand slaapt buiten in Ter Apel, 441 mensen overgebracht

Niemand slaapt in de nacht van zaterdag op zondag buiten bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, iedereen heeft onderdak gekregen. In totaal 441 mensen zijn overgebracht naar opvanglocaties in andere delen van het land.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn 258 mensen naar de nieuwe ‘wachtkamer’ bij het Groningse Zoutkamp gebracht. Op een legerkazerne zijn grote tenten neergezet, waar nieuwe asielzoekers een paar dagen kunnen blijven totdat hun asielaanvraag in Ter Apel kan worden geregistreerd. Daarna gaan ze naar opvanglocaties in andere delen van het land.

Verder zijn 125 asielzoekers zaterdag naar de Zeelandhallen in Goes gebracht en konden 58 mensen terecht in de noodopvanglocatie in Stadskanaal.