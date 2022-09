Duizenden monumenten zijn weer te bezoeken op Open Monumentendag

Duizenden rijksmonumenten in het hele land zijn op zaterdag en zondag weer te bezoeken. Tijdens de 36e editie van Open Monumentendag kan het publiek weer kennismaken met het Nederlands cultureel erfgoed. Het thema dit jaar is ‘Duurzaam duurt het langst’.

Bezoekers kunnen gratis een kijkje nemen in onder meer monumentale watertorens, kastelen en oude fabrieken die passen in het thema. Zo opent Tapijtfabriek De Gampel in Breda de deuren voor het publiek. Het monument is CO2-neutraal verbouwd en het dak is bedekt met zonnepanelen. Ook is een monumentale boerderij te bezoeken in de Brabantse gemeente Oirschot. Het agrarisch erfgoed is verbouwd tot een zorgwoning.

De organisatie reikt in het kader van duurzaamheid ook een prijs uit. Die gaat naar de watertoren De Reusch in het Limburgse Schimmert. Volgens de jury heeft de toren “duurzaamheid tot in de details doorgevoerd”. Zo wordt de elektriciteit opgewekt door zo’n 350 zonnepanelen en zijn materialen hergebruikt. Het pand is daardoor energieneutraal.

Vorig jaar trok het evenement ruim 850.000 bezoekers. Ongeveer 4000 monumenten waren toen geopend.