KRO-NCRV zendt speciale dankdienst Queen Elizabeth alsnog uit

De KRO-NCRV zendt zondagmiddag de speciale dankdienst voor de donderdag overleden Britse koningin Elizabeth uit die vrijdagavond plaatsvond St. Paul’s Cathedral in Londen. De dienst is om 17.10 uur te zien op NPO 2, meldt de omroep zaterdag.

“Ik was diep ontroerd toen ik gisteravond de beelden uit St. Paul’s Cathedral zag”, zegt producent Levensbeschouwing Reinder van Dijk over de vraag waarom de omroep de dienst, die vrijdag al te zien was bij de BBC, alsnog op de Nederlandse tv wil uitzenden. “Hoe Groot-Brittannië samenkomt in de kerk, om ‘Her Majesty’ te danken. Het geloof in het midden van de samenleving, een moment van zingeving en verbinding. Ik denk dat we veel Nederlandse kijkers een plezier doen door de dankdienst met ondertiteling hier ook uit te zenden.”

Tijdens de dienst zijn onder anderen de kersverse premier van het Verenigd Koninkrijk Liz Truss en de aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk Justin Welby te zien. Het commentaar bij de Nederlandse uitzending van deze dienst wordt verzorgd door Jacobine Geel. KRO-NCRV laat weten dat de geplande uitzending met de documentaire over zangeres Kinga Bán verschuift naar een later moment.