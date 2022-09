Na 14 jaar weer bezoek Nederlandse premier aan Suriname

Na veertien jaar zet maandag weer een Nederlandse minister-president voet op Surinaamse bodem. Premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengen een tweedaags bezoek aan president Chan Santokhi. De laatste minister-president die Suriname bezocht was Jan Peter Balkenende in 2008.

Voor Suriname is de komst van Rutte een bewijs dat de regering internationaal vertrouwen heeft weten te herwinnen. Het bezoek van Rutte mag gezien worden als een bevestiging van de samenwerking, zo zei Santokhi vrijdag.

Een van de hoogtepunten van het bezoek is de toespraak die Rutte in het Surinaamse parlement zal houden. Ook een gesprek dat Rutte gaat hebben over het slavernijverleden en eventuele herstelbetalingen is een belangrijk agendapunt. Samen met Santokhi zal hij een krans leggen bij het monument voor de Decembermoorden in Fort Zeelandia. Het bezoek wordt dinsdag afgesloten met een kijkje in de Heineken-brouwerij.

Het belangrijkste doel van het bezoek is het versterken van de samenwerking tussen Nederland en Suriname. De relatie tussen de landen is de laatste twee jaar behoorlijk verbeterd nadat Chan Santokhi in mei 2020 de verkiezingen won. Hij nam het roer toen over van de vorige president Desi Bouterse, die ook verdachte is in het 8-decemberproces. Vanwege dat proces was de relatie met Nederland bekoeld in de periode 2010-2020.

De Surinaamse regering heeft hoge verwachtingen van Ruttes bezoek. Santokhi hoopt dat Nederland op verschillende gebieden de hulp aan Suriname wil intensiveren. Ook nu al, sinds het herstel van de relatie in 2020, heeft Nederland de nodige ondersteuning aan Suriname gegeven. Zo was er intensieve hulp tijdens de coronaperiode en sprong Nederland begin dit jaar bij toen enkele gebieden in het achterland met overstromingen te maken kregen.

Andere terreinen waar Suriname graag hulp van Nederland wil, zijn bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van de volksgezondheid en de agrarische sector, verbetering van de veiligheid in het land en versterking van instituten. Ook onderwerpen als gezinshereniging en visumvrij reizen vanuit Suriname naar Nederland staan op de agenda.

De gemiddelde Surinamer lijkt niet al te grote verwachtingen over de komst van Rutte te hebben. De kritiek op Santokhi is de laatste maanden toegenomen. Behalve met de steeds maar stijgende prijzen in de winkels heeft de Surinaamse regering te maken met enkele grote problemen, zoals het dreigende faillissement van vliegtuigmaatschappij SLM en een financieel schandaal op het ministerie van FinanciĆ«n. Ook de vele benoemingen van ‘friends en family’ zijn veel Surinamers een doorn in het oog.