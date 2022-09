Noodopvanglocatie voor asielzoekers opent in Groningse Zoutkamp

In het Groningse Zoutkamp opent zaterdag een noodopvanglocatie voor asielzoekers die niet terechtkunnen in Ter Apel. Op het terrein van Defensie in de Marnewaard worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen.

Het Veiligheidsberaad had eerder geëist dat er snel een oplossing zou zijn voor de “onmenselijke taferelen” in Ter Apel. Het openen van een zogenoemde voorlocatie voor Ter Apel was een voorwaarde waaronder de burgemeesters en de veiligheidsregio’s mee willen werken aan een nieuw pakket maatregelen om de asielcrisis op te lossen.

Zoutkamp telt een krappe 1200 inwoners. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne ligt een stuk boven het dorp in de gemeente Het Hogeland en ongeveer 100 kilometer van Ter Apel. Op de kazerne in Zoutkamp kunnen maximaal zevenhonderd mensen worden opgevangen. Tot het openen van de noodlocatie zijn er nog altijd te weinig opvangplekken geweest. Ook eerder deze week moesten weer asielzoekers buiten slapen of in de regen wachten.

Het Veiligheidsberaad is “zeer positief” over de Groningse gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp bij hoort. De burgemeester van Het Hogeland, Henk Jan Bolding, is blij in zijn gemeente een bijdrage te kunnen leveren “aan de schrijnende situatie in Ter Apel”, zo meldde hij eerder op Facebook. Met het beschikbaar stellen van de defensielocatie is er volgens hem “voor deze mensen eindelijk een bed en fatsoenlijke verzorging”.

De veiligheidsregio’s gaan tot 1 januari 2023 op zoek naar nog eens 5600 extra crisisnoodopvangplekken.