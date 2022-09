NS en vakbonden weer om tafel over cao

Onderhandelaars van de Nationale Spoorwegen en de vakbonden FNV, CNV en VVMC hebben zaterdag de onderhandelingen hervat om tot een cao-akkoord te komen. De locatie van de gesprekken is niet bekendgemaakt. De verwachting is dat er lang zal worden gepraat. Niet uitgesloten is dat er ook op zondag nog verder wordt onderhandeld.

De vakbonden eisen onder andere een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken. Om hun roep om meer loon kracht bij te zetten werd al meermaals gestaakt. Ook komende week staan acties gepland.

De NS gaf eerder aan blij te zijn dat er weer gesproken wordt, maar betreurt de werkonderbrekingen. Het bedrijf stelde afgelopen week een loonsverhoging van 7,5 procent in twee stappen voor. Ook zei de directie zorgen over de inflatie onder het personeel serieus te nemen. Ondanks het verbeterde loonbod staakte personeel van de NS op vrijdag in het westen en het noordwesten van het land. Vanwege de impact van die acties besloot de NS in het hele land geen treinen te laten rijden.