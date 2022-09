Rutte belt Truss over dood koningin en extra steun voor Oekraïne

Minister-president Mark Rutte heeft gesproken met zijn nieuwe Britse ambtgenoot Liz Truss. De twee spraken over de dood van koningin Elizabeth en de oorlog in Oekraïne, zegt de premier op Twitter. Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk gaat meer militaire steun leveren.

Rutte heeft naar eigen zeggen “opnieuw mijn condoleances overgebracht”. “Het verdriet dat de Nederlanders ervaren onderstreept de hechte band tussen onze landen.” De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne “en hebben de Oekraïense vorderingen op het slagveld verwelkomd”, aldus Rutte. “Dit toont aan dat onze militaire steun werkt en we zijn overeengekomen dat we de militaire steun moeten opvoeren.”

Liz Truss bracht dinsdag een bezoek aan koningin Elizabeth, die toen al kwetsbaar oogde. Donderdag overleed de koningin. Diezelfde dag bracht Rutte ook al zijn medeleven over aan de Britse premier.