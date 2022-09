Speech koning Charles op BBC 1 gezien door 412.000 Nederlanders

De eerste toespraak van Charles als koning van het Verenigd Koninkrijk is vrijdag op BBC 1 gezien door 412.000 Nederlanders. Dat laat Stichting KijkOnderzoek (SKO) zaterdag desgevraagd weten.

De speech van koning Charles heeft de BBC flink wat meer Nederlandse kijkers opgeleverd dan anders. Volgens SKO kijken er van 19.00 uur tot 19.10 uur normaal gesproken zo’n 10.000 personen vanuit Nederland naar de Britse tv-zender.

Naar de NOS, die de toespraak van Charles vrijdag op NPO 1 uitzond, keken vrijdag ruim een miljoen mensen. De omroep laat zaterdag weten dat er online op nos.nl zo’n 68.000 instarts zijn geweest voor de speech.

De toespraak van koning Charles was de eerste waarin hij sinds het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth II donderdag het woord richtte aan het Britse volk. In de toespraak vertelde hij onder meer de ambt voor de rest van zijn leven te accepteren en maakte hij ook bekend de titel van prins van Wales over te dragen aan zijn oudste zoon prins William.