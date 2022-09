Ter Apel verboden gebied voor ongeregistreerde asiezoekers

In Ter Apel geldt sinds zaterdagmiddag 12.00 uur een nieuwe noodverordening, zo meldt de veiligheidsregio. Het is verboden voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum om zich rond het centrum te begeven.

Het verbod geldt niet voor mensen die al wel staan geregistreerd of mensen die een afspraak hebben bij het aanmeldcentrum om zich te laten registreren. De noodverordening was al eerder aangekondigd.

Afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Dat leverde onveilige en onhygiƫnische situaties op, zo benadrukt ook de veiligheidsregio zaterdag weer. De noodverordening geldt in principe tot 1 oktober.

VluchtelingenWerk Nederland laat weten dat de organisatie “schrikt” van de nieuwe noodverordening. “De maatregel roept veel vragen op”, aldus een woordvoerster. Zo wil de organisatie weten of het wel is toegestaan om asielzoekers te verbieden in een gebied te komen waar andere mensen wel welkom zijn. Verder vindt VluchtelingenWerk de volgorde van handelen niet logisch. “Zorg eerst dat er voldoende opvangplekken zijn en dat de communicatie over het proces helder is, voordat je bepaalde mensen gaat verbieden in Ter Apel te komen.”