Veel huisartsen zien nieuw zorgakkoord niet zitten

Onder huisartsen bestaat veel weerstand tegen de nieuwe afspraken over de toekomst van de zorg. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft onder haar leden een peiling gehouden over het Integraal Zorgakkoord. “De stemming is negatief”, zegt een woordvoerder van de vereniging na berichtgeving van de NOS. De uitkomst wordt voorgelegd aan de ledenvergadering, die maandag besluit of de LHV instemt met het akkoord.

De NOS zegt de uitkomsten in handen te hebben. Die worden via sociale media gedeeld en de LHV bevestigt de echtheid ervan. Ongeveer 3000 huisartsen hebben de peiling ingevuld, een kwart van de genodigden, en zij geven het akkoord gemiddeld een 4,6 als eindcijfer.

Huisartsen vinden onder meer dat de toezegging om meer tijd voor de patiënt te krijgen niet goed geregeld is. Ook zouden gemeenten niet genoeg doen voor huisvesting en passende tarieven.

Het zorgakkoord werd eerder afgewezen door MIND, een belangenorganisatie die opkomt voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten. Andere partijen hebben wel ingestemd met de plannen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse ggz, de vereniging van organisaties die geestelijke gezondheidszorg leveren. De ziekenhuizen zijn ook akkoord gegaan, via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Patiëntenfederatie Nederland heeft ook groen licht gegeven.