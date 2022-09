Arrestatie na onjuiste melding over plannen aanslag op Rutte

Een man is vrijdagavond in Amsterdam gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag op premier Mark Rutte. Een woordvoerster van de politie bevestigt de aanhouding naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf, maar zegt dat inmiddels is gebleken dat de verdenking tegen de man niet klopt.

Volgens de woordvoerster was een melding binnengekomen, waarop “snel is gereageerd”. Inmiddels is echter gebleken dat deze melding onjuist was.

Verdere details over de zaak kan de zegsvrouw niet geven. Ook of er andere verdenkingen tegen de man zijn en of hij nog vastzit kan de woordvoerster niet zeggen.

Volgens De Telegraaf gaat het om een 61-jarige man uit Amsterdam. De recherche zou hem op het spoor zijn gekomen door geluidsopnames van een gesprek tussen hem en een tweede, onbekende persoon. De man zou zijn plannen in dat gesprek expliciet hebben verteld, meldde de krant. Hij zou in het verleden vaker met de politie in aanraking zijn gekomen.