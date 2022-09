Artsen zonder Grenzen stopt medische hulp Ter Apel

Artsen zonder Grenzen is zondag gestopt met het verlenen van medische hulp in Ter Apel. Sinds 25 augustus heeft de organisatie 449 medische en 203 psychologische consulten verleend aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel en mensen in de sporthal op het terrein. Het was voor het eerst in het vijftigjarig bestaan dat Artsen zonder Grenzen medische hulp verleende in Nederland.

De meest geziene klachten waren huidinfecties door een gebrek aan hygiëne en verwaarloosde wonden, onder meer ontstaan door wekenlang lopen, aldus AzG. Ook zag de organisatie veel chronisch zieken die lange tijd verstoken waren van medicatie. Veel mensen hadden mentale problemen zoals depressie, psychose, angst- en paniekaanvallen.

AzG hielp de afgelopen tijd mensen uit onder meer Syrië, Irak, Iran, Turkije, Somalië, Eritrea en West-Afrika.