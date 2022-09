Artsenfederatie: gezondheid staat niet centraal in zorgakkoord

Het nieuwe zorgakkoord is veel te vrijblijvend en de gezondheid van burgers wordt er niet in centraal gesteld. Dat vindt artsenfederatie KNMG, die stelt dat de plannen van dit kabinet sowieso onvoldoende gericht zijn op gezond blijven.

De KNMG wijst erop dat gezondheidsproblemen veelal worden veroorzaakt door sociale omstandigheden zoals armoede. En daar moet de focus op liggen. Goede betaalbare huisvesting, een schone en veilige leefomgeving en aandacht voor het klimaat hebben namelijk een enorme impact op de gezondheid van mensen, aldus de artsenfederatie.

De omstandigheden moeten daarom worden aangepakt en niet alleen de gevolgen. Anders “is het dweilen met de kraan open”, zegt KNMG-voorzitter René Héman. Hij ziet dat onvoldoende terug in het Integraal Zorgakkoord, waarin afspraken over de toekomst van de zorg worden gemaakt en dat voor Prinsjesdag gesloten moet zijn. Organisaties uit het hele zorgveld praten erover mee, al zat de KNMG niet aan de onderhandelingstafel. De organisatie heeft ook geen stem in het akkoord.