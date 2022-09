COA: zondag nog eens tweehonderd mensen naar Zoutkamp

Zondag zullen naar verwachting nog eens zo’n tweehonderd mensen vanaf Ter Apel met bussen naar de nieuwe ‘wachtkamer’ voor asielzoekers bij het Groningse Zoutkamp worden gebracht. Daarmee zal het aantal mensen in de opvang op een terrein van Defensie in de Marnewaard uitkomen op ongeveer 450, aangezien er inmiddels al circa 250 mensen zijn, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondagochtend.

Zaterdag werden de eerste asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de tijdelijke ‘wachtkamer’ bij Zoutkamp overgebracht. De asielzoekers gaan per bus van Ter Apel naar Zoutkamp, een rit van ongeveer 100 kilometer van het zuidoosten naar het noordwesten van de provincie Groningen. Zondag is ook al een eerste bus vertrokken richting Zoutkamp, aldus de woordvoerder van het COA. In de eerste dagen zou het complex plaats bieden aan ongeveer 250 mensen, om de komende tijd te worden uitgebreid naar 700 plekken. Op de vraag of Zoutkamp al plek heeft voor 450 mensen, geeft de woordvoerder van het COA aan dat dat het geval is. “Anders zouden ze er niet naartoe worden gebracht.”

In Zoutkamp kunnen de asielzoekers een paar dagen blijven totdat Ter Apel plek heeft om hun asielaanvraag te registreren. Asielzoekers die zich voor het eerst melden in Ter Apel, krijgen een nummer, waarmee ze kunnen worden opgeroepen. Vervolgens gaan ze naar Zoutkamp. Het duurt maximaal zeven dagen voordat de asielzoekers per bus vanuit Zoutkamp weer terug worden gebracht naar Ter Apel voor registratie van hun asielaanvraag. Vervolgens gaan ze naar opvanglocaties in andere delen van het land.

De aanpak moet voorkomen dat mensen weer buiten voor de poorten van het aanmeldcentrum gaan slapen, zoals de afgelopen tijd geregeld gebeurde. Sinds zaterdag 12.00 uur geldt een noodverordening rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Onder de verordening is het voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum in principe verboden zich rond het centrum te begeven. Het verbod geldt niet voor mensen die al wel staan geregistreerd of mensen die een afspraak hebben bij het aanmeldcentrum om zich te laten registreren. De tekst van de verordening werd zaterdagavond nog wel aangepast, waardoor ook asielzoekers die voor het eerst aankomen in Ter Apel voor een asielaanvraag en geen afspraak hebben, alsnog welkom zijn bij het aanmeldcentrum.

Volgens de woordvoerder van het COA heeft voor zover bekend niemand de nacht van zaterdag op zondag buiten voor de poorten van Ter Apel doorgebracht. “Iedereen heeft een plek kunnen krijgen”, zegt ze. Wel kan het zijn dat mensen uit eigen wil hebben besloten er te blijven, geeft ze aan, hoewel zaterdagavond laat het hele terrein helemaal leeg was, vertelt ze.