Vakbonden bereiken cao-resultaat met NS, acties opgeschort

Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS en de NS hebben zondagochtend vroeg een cao-resultaat bereikt. De vakbond legt dat voor aan de leden en tot die tijd zijn de aangekondigde acties van de baan, meldt FNV Spoor. NS bevestigt dat.

De onderhandelingen werden zaterdagochtend hervat en gingen tot de vroege ochtend van zondag door. Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseerden de vakbonden FNV, CNV en VVMC meerdere regionale stakingen. De meest recente, afgelopen vrijdag, legde het treinverkeer in heel Nederland stil. Ook voor komende week stonden acties gepland.

Leden van de vakbonden mogen nog stemmen over het principeakkoord. Daarvoor organiseren de bonden informatiesessies, waarna de leden digitaal kunnen aangeven of ze tevreden zijn met het cao-resultaat. “Ik ben pas tevreden als onze leden in grote meerderheid ja hebben gezegd”, zegt FNV-onderhandelaar Henri Janssen. Zijn collega van CNV, Jerry Piqué, verklaart blij te zijn met alle extra toezeggingen die de NS deed. “Ten opzichte van het eindbod in juli is het bijna een verdubbeling.”

In de overeenkomst is onder meer een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld 9,25 procent afgesproken, schrijft FNV in een korte verklaring. Daarnaast keert NS werknemers in december en in juli eenmalig 1000 euro uit. De cao heeft een looptijd van achttien maanden.

Om de werkdruk te verlichten, een belangrijk punt voor het personeel, kunnen werknemers vaker gegarandeerd vrij krijgen dan nu het geval is. Ook heeft de NS volgens de vakbonden toegezegd te onderzoeken hoe de hoeveelheid nachtwerk omlaag kan. Daarnaast gaat het bedrijf volop werven om een pool arbeidskrachten voor het weekend op te zetten, meldt CNV.

Ook rept de vakbond van “inflatiereparatie” in een overzicht van hoofdpunten uit het akkoord. Dit houdt in dat werknemers extra geld krijgen als de inflatie dit jaar hoger uitvalt dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Bij een vol procentpunt meer inflatie gaat het om 500 euro extra bij een fulltime verband. “Het gaat om koopkrachtbehoud gedurende de looptijd van de cao, daarna moeten we er weer opnieuw over onderhandelen”, zegt Piqué.