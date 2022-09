Nog geen ingrijpen politie nodig sinds noodverordening Ter Apel

Sinds het ingaan van de noodverordening rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel heeft de politie vooralsnog niet hoeven ingrijpen vanwege asielzoekers die weigerden te vertrekken. Dat zegt een woordvoerder van de politie zondag desgevraagd.

Met ingang van zaterdag 12.00 uur geldt een noodverordening rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Onder de verordening is het voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum in principe verboden om zich rond het centrum te begeven. Afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Dat leverde onveilige en onhygiĆ«nische situaties op, zo benadrukte de veiligheidsregio zaterdag. De noodverordening – die al was aangekondigd – is bedoeld om te zorgen dat mensen niet ’s avonds blijven rondhangen. De regel geldt in principe tot 1 oktober.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zei zondag al dat voor zover bekend niemand de nacht van zaterdag op zondag buiten voor de poorten van Ter Apel heeft doorgebracht. “Iedereen heeft een plek kunnen krijgen”, zei ze. Wel kan het zijn dat mensen uit eigen wil hebben besloten er te blijven, hoewel zaterdagavond laat het voor de poorten leeg was, vertelde ze.

Op de vraag wat er gebeurt als asielzoekers toch niet willen vertrekken, wil de politiewoordvoerder zondag niet ingaan. Ze geeft aan dat “we” net pas onderweg zijn met de noodverordening en dat ze niet wil ingaan op hypothetische vragen. “We gaan zien hoe het zich ontwikkelt.”

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat asielzoekers die er niet horen te zijn, maar er toch worden aangetroffen, wordt opgedragen weg te gaan. Volgens hem is de maatregel bedoeld om mensen te overreden dat ze er niet hoeven te blijven. “Buitenslapers willen we niet meer, en het hoeft ook niet meer”, geeft hij aan. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) beloofde vrijdag dat met ingang van vrijdagavond niemand meer buiten hoefde te slapen in Ter Apel.

Sinds zaterdag kunnen asielzoekers die niet terechtkunnen in Ter Apel worden opgevangen in de nieuwe ‘wachtkamer’ voor asielzoekers bij het Groningse Zoutkamp. In Zoutkamp kunnen de asielzoekers een paar dagen blijven totdat Ter Apel plek heeft om hun asielaanvraag te registreren. Asielzoekers die zich voor het eerst melden in Ter Apel, krijgen een nummer, waarmee ze uiteindelijk worden opgeroepen. Vervolgens worden ze per bus naar Zoutkamp gebracht. Binnen zeven dagen worden de asielzoekers vervolgens weer teruggebracht naar Ter Apel voor registratie van hun asielaanvraag.