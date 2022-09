NS nog niet uit alle problemen na cao-overeenkomst

Een onderhandelingsresultaat tussen de NS en vakbonden maakt geen einde aan alle problemen bij het vervoersbedrijf, waarschuwt waarnemend president-directeur Bert Groenewegen. Hij is blij dat er overeenstemming is met onderhandelaars van vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS. Maar het tekort aan personeel is er nog niet mee opgelost, wat betekent dat de NS de dienstregeling moet afschalen.

“Ik ben blij dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt. Met dit voorstel komen we de collega’s tegemoet die zich zorgen maken over de stijgende kosten van hun levensonderhoud”, verklaart Groenewegen op de NS-website. “Tegelijkertijd is deze cao nog niet de oplossing voor alles wat speelt. NS houdt oog voor de zorgen van collega’s over werkdruk, werkplezier en het tekort aan collega’s. Dit tekort aan collega’s zorgt er helaas voor dat we onze dienstregeling moeten afschalen. Dit alles bij elkaar plaatst ons voor een moeilijke opgave die niet eenvoudig op te lossen is, maar waar we volop mee aan de slag zijn en mee doorgaan.”

Per september rijden er al minder treinen en in december volgt een volgende stap, om werknemers na een drukke periode wat lucht te bieden. In een brief waarmee de NS de vakbonden vorige week weer aan de onderhandelingstafel kreeg, zei het bedrijf te weinig aandacht te hebben gehad voor de werkdruk bij het NS-personeel. “Over aanvullende afschalingen kunnen we nu nog niets zeggen. Maar dat we zeggen dat er te weinig oog was voor de werkdruk, daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er een koerswijziging is.”

Gevraagd naar het nut van de stakingen de afgelopen weken zegt een NS-woordvoerder dat de acties “een heel duidelijke boodschap waren”. “Staken doe je niet zomaar. Die acties geven echt de urgentie aan dat er iets moet gebeuren.”

Het personeel van de NS (bijna 19.000 werknemers) krijgt er in twee stappen fiks meer loon bij als vakbondsleden instemmen met het onderhandelingsresultaat. Of dit de treinkaartjes extra duur maakt, kan de NS niet zeggen. Dat komt omdat daar allerlei afspraken over zijn gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “We zijn aan best veel spelregels gebonden bij het bepalen van de prijs voor een treinkaartje. We mogen niet veel meer doen dan een inflatiecorrectie, al is de inflatie nu natuurlijk erg hoog.”