Ruim 1,2 miljoen bezoekers voor 36e editie Open Monumentendag

Naar schatting ruim 1,2 miljoen mensen hebben dit weekend tijdens Open Monumentendag een van de duizenden rijksmonumenten in het hele land bezocht. Tijdens Open Monumentendag kan het publiek kennismaken met het Nederlands cultureel erfgoed. Dit jaar waren 5000 monumenten geopend.

“We kunnen spreken van een zeer geslaagd weekend. Als organisator ben ik ontzettend trots op de inzet van al onze vrijwilligers. Zij zorgen er jaarlijks voor dat dit evenement een succes is”, zegt Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland. Bij de organisatie van Open Monumentendag zijn zo’n 18.000 vrijwilligers betrokken.

Het bezoekersaantal lag dit jaar iets hoger dan een jaar geleden toen volgens de organisatie 1,1 miljoen bezoekers werden geteld. Ongeveer 4000 monumenten waren toen geopend. Volgens de organisatie zorgde onder andere het mooie weer en het feit dat er dit jaar geen coronamaatregelen zijn ervoor dat de monumenten veel bezoekers trokken.

Het thema van de 36e editie van de Open Monumentendag was ‘Duurzaam duurt het langst’. In het kader van dit thema werd onder meer een prijs uitgereikt. Die ging naar de watertoren De Reusch in het Limburgse Schimmert. Het rijksmonument is energieneutraal, doordat het materialen hergebruikt en elektriciteit opwekt door middel van ongeveer 350 zonnepanelen. Volgens de organisatie was dit weekend een “grote toeloop” bij de watertoren, waaronder van meerdere internationale bezoekers.

Volgend jaar vindt Open Monumentendag plaats in het weekend van 9 en 10 september. Het thema van de 37e editie wordt binnenkort bekendgemaakt.