Staatssecretaris: akkoord NS goed nieuws voor de reizigers

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) is blij dat de bonden en de NS het eens geworden zijn over een cao. “Het is goed nieuws voor alle reizigers dat er een akkoord is bereikt tussen de vakbonden en NS en dat de aangekondigde stakingen van de baan zijn.”

“Mijn complimenten aan de onderhandelaars van de vakbonden en NS die de hele nacht hebben doorgewerkt om dit te bereiken”, laat Heijnen weten in een schriftelijke reactie. “Het laat zien dat alle partijen vastberaden waren er samen uit te komen en het is heel mooi dat dat is gelukt.”

De vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS en de NS maakten zondagochtend bekend dat er een akkoord is bereikt. Dat moet wel nog voorgelegd worden aan de leden van de bonden. De afgelopen tijd kwam het treinverkeer meerdere keren in delen van het land, of zelfs overal, stil te liggen omdat het NS-personeel staakte. Ook voor de komende week stonden acties gepland. Die zijn opgeschort.