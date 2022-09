Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt toe

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 60 toegenomen. De ziekenhuizen behandelen nu 477 patiënten met het coronavirus, zo valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het zijn de meeste coronapatiënten sinds begin september. Van hen liggen er 448 op de verpleegafdelingen en 29 op de intensive care. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal met 62, op de ic daalde het aantal iets, met 2.

De toename is groter dan te zien was in de afgelopen weken. Vaker was een afname te zien. De laatste keer dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen aanzienlijk toenam was op 18 juli, toen steeg dit met 102. In totaal lagen die dag 1107 patiënten met het virus in de ziekenhuizen.

Het LCPS maakt in de registratie geen onderscheid tussen mensen die wegens hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere klachten hebben en toevallig het virus blijken te dragen.