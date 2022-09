Amnesty: demonstratierecht in Nederland toenemend onder druk

Het recht om te demonstreren staat in Nederland in toenemende mate onder druk, zegt mensenrechtenbeweging Amnesty International. Dat komt volgens de organisatie omdat bij lokale en landelijke overheden “onvoldoende kennis is over wat wel en niet onder het recht om te demonstreren valt”.

Volgens Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland, worden demonstraties “te vaak gezien als veiligheidsrisico in plaats van een mensenrecht dat zo goed mogelijk moet worden gefaciliteerd”.

Uit een in opdracht van Amnesty, door I&O uitgevoerde opiniepeiling blijkt dat 54 procent van de Nederlanders vindt dat demonstraties nodig zijn voor maatschappelijke verandering. Daarnaast vindt zeven op tien mensen dat iedereen vrij moet zijn om ergens tegen of voor te demonstreren. Dat is hoger dan in 2018, toen 58 procent dit vond.

Uit de enquĂȘte blijkt dat demonstraties van ziekenhuismedewerkers voor betere arbeidsomstandigheden op brede steun rekenen. De helft vindt het wenselijk en zeven op tien vinden het acceptabel. Het protest van de Farmers Defence Force wordt door de helft van de ondervraagden als acceptabel gezien en door drie op de tien als wenselijk. De demonstraties van Extinction Rebellion, tegen de coronamaatregelen en tegen Zwarte Piet worden door een ruime meerderheid niet als acceptabel of wenselijk gezien.

“Het is juist nu, in tijden van toenemende maatschappelijke spanningen, van groot belang te zorgen dat iedereen die vreedzaam wil demonstreren ruim baan krijgt ongeacht de inhoud van het protest. Demonstreren is geen gunst, maar een recht,” aldus Oudshoorn.

Met een nieuwe campagne wil Amnesty de kennis bij zowel het brede publiek als de overheden vergroten. Ook voert de organisatie de komende jaren internationaal campagne om het recht om te demonstreren wereldwijd te verdedigen.