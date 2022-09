Burgemeesters bespreken asielzoekers, statushouders en Oekraïners

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond hoe het staat met de crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers, met de huisvesting van statushouders en met de opvang van Oekraïners. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken doet mee aan het digitale overleg.

De burgemeesters zijn allemaal voorzitter van een veiligheidsregio. Elke veiligheidsregio moet tot 1 januari voor nog eens 5600 crisisnoodopvangplekken zorgen om de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Daarvoor is het ook nodig dat er ruimte komt in asielzoekerscentra. Elke gemeente moet daarom dringend op zoek naar woonruimte voor statushouders, vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Deze statushouders houden nu plekken in azc’s bezet.

Staatssecretaris Van der Burg wil ook dat de veiligheidsregio’s zorgen voor in totaal 75.000 opvangplekken voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Eerder ging het om 50.000 opvangplekken, maar er blijkt meer ruimte nodig te zijn. Volgens de burgemeesters gaat het tot nu toe redelijk goed met het vinden van opvangplekken voor Oekraïners. Het stuit op veel minder verzet dan de komst van asielzoekers.

De burgemeesters hebben eind augustus geëist dat er een locatie zou komen waar buitenslapers uit Ter Apel ondergebracht zouden kunnen worden. Anders zouden zij niet meewerken aan alweer nieuwe eisen, die eigenlijk niet tot de taak van gemeenten behoren. In de afgelopen week hebben echter opnieuw honderden mensen de nacht buiten moeten doorbrengen. Er is een opvanglocatie gevonden in Zoutkamp. De burgemeesters willen van Van der Burg horen of het nu afgelopen is met het buiten slapen.