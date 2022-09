Herdenking Bijlmerramp live uitgezonden bij NOS

De NOS zendt de herdenking van de Bijlmerramp op 4 oktober vanaf 17.00 uur live uit op NPO 2. De uitzending wordt gepresenteerd door Mark Visser en Martijn Bink doet live verslag.

De herdenking start in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam-Zuidoost, meldt de omroep. Daar worden toespraken gehouden van onder anderen Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Ook verzamelen overlevenden en nabestaanden zich in het gebouw. Vervolgens trekt de groep in een stille tocht naar het Groeiend Monument, een boom die na de ramp bleef staan. Daar worden de namen van de slachtoffers voorgelezen en wordt een minuut stilte gehouden. Tot slot is er een kranslegging. Ook worden reportages getoond en spreekt Visser met mensen over de ramp.

Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing 747, met voornamelijk goederen aan boord, neer op twee flatgebouwen in de Amsterdamse Bijlmermeer. Uit onderzoek bleek dat de veiligheidspin van een van de motoren was losgeschoten. Zeker 43 mensen kwamen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing. In de maanden na de ramp werden bewoners en reddingswerkers ziek, waarna uitvoerig onderzoek werd gedaan naar de oorzaak daarvan en de gevolgen van de ramp zelf. Dit leidde uiteindelijk in 1998 tot een parlementaire enquĂȘte over welke informatie er allemaal was achtergehouden.